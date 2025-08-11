【男子】▽６０㍍ ①栗井一成（恵庭、Ｍ３０）②石上（恵庭、Ｍ３０）③猪俣（札幌、Ｍ４０）▽１００㍍ ①栗井一成（恵庭、Ｍ３０）②横山（札幌、Ｍ３５）③竹澤（札幌、Ｍ４０）▽４００㍍ ①横山政一（札幌、Ｍ３５）②石上（恵庭、Ｍ３０）③近藤（札幌、Ｍ４０）▽８００㍍ ①谷口雅春（芽室、Ｍ60）②志々見（札幌、Ｍ65）▽１５００㍍ ①河野俊二（札幌、Ｍ５０）②谷口（芽室、Ｍ６０）③野村（旭川、Ｍ５５）▽３０００㍍ ①稲葉一博（旭川、Ｍ７０）②牧野（由仁、Ｍ７０）▽走り高跳び ①伊藤哲（札幌、Ｍ７０）▽走り幅跳び ①近藤泰（札幌、Ｍ４０）②野村（音更、Ｍ６０）③内田（富良野、Ｍ６０）▽三段跳び ①内田昭彦（富良野、Ｍ６０）▽砲丸投げ ①菅原英二（旭川、Ｍ６５）②渡部（音更、Ｍ６５）▽円盤投げ（１・０００㌔） ①渋谷淳（旭川、Ｍ６０）②渡部勝美（音更、Ｍ６５）③菅原（旭川、Ｍ６５）▽円盤投げ（１・５００㌔） ①村上頼宏（釧路、Ｍ５５）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①山本涼太（旭川、Ｍ３５）▽ハンマー投げ（４・０００㌔） ①谷川宗市（東川、Ｍ７５）▽ハンマー投げ（６・０００㌔） ①村上頼宏（釧路、Ｍ５５）▽ハンマー投げ（７・２６０㌔） ①藤井新之介（札幌、Ｍ３５）▽やり投げ（７００㌘） ①村上頼宏（釧路、Ｍ５５）▽やり投げ（８００㌘） ①村上頼宏（釧路、Ｍ５５）▽やり投げ（５００㌘） ①広井健一（南幌、Ｍ７５）

【女子】▽６０㍍ ①石川千里（旭川、Ｗ４５―）②千鳥（札幌、Ｗ２４―）③貝守（札幌、Ｗ７５―）▽１００㍍ ①石川千里（旭川、Ｗ４５―）②千鳥（札幌、Ｗ２４―）▽２００㍍ ①石川千里（旭川、Ｗ４５―）②千鳥（札幌、Ｗ２４―）

▽円盤投げ ①宮本幸江（札幌、Ｗ５０―）②高橋（室蘭、Ｗ５５―）

▽砲丸投げ ①宮本幸江（札幌、Ｗ５０―）②高橋（室蘭、Ｗ５５―）

▽ハンマー投げ ①高橋幸（室蘭、Ｗ５５―）