　【男子】▽６０㍍　①栗井一成（恵庭、Ｍ３０）②石上（恵庭、Ｍ３０）③猪俣（札幌、Ｍ４０）▽１００㍍　①栗井一成（恵庭、Ｍ３０）②横山（札幌、Ｍ３５）③竹澤（札幌、Ｍ４０）▽４００㍍　①横山政一（札幌、Ｍ３５）②石上（恵庭、Ｍ３０）③近藤（札幌、Ｍ４０）▽８００㍍　①谷口雅春（芽室、Ｍ60）②志々見（札幌、Ｍ65）▽１５００㍍　①河野俊二（札幌、Ｍ５０）②谷口（芽室、Ｍ６０）③野村（旭川、Ｍ５５）▽３０００㍍　①稲葉一博（旭川、Ｍ７０）②牧野（由仁、Ｍ７０）▽走り高跳び　①伊藤哲（札幌、Ｍ７０）▽走り幅跳び　①近藤泰（札幌、Ｍ４０）②野村（音更、Ｍ６０）③内田（富良野、Ｍ６０）▽三段跳び　①内田昭彦（富良野、Ｍ６０）▽砲丸投げ　①菅原英二（旭川、Ｍ６５）②渡部（音更、Ｍ６５）▽円盤投げ（１・０００㌔）　①渋谷淳（旭川、Ｍ６０）②渡部勝美（音更、Ｍ６５）③菅原（旭川、Ｍ６５）▽円盤投げ（１・５００㌔）　①村上頼宏（釧路、Ｍ５５）▽円盤投げ（２・０００㌔）　①山本涼太（旭川、Ｍ３５）▽ハンマー投げ（４・０００㌔）　①谷川宗市（東川、Ｍ７５）▽ハンマー投げ（６・０００㌔）　①村上頼宏（釧路、Ｍ５５）▽ハンマー投げ（７・２６０㌔）　①藤井新之介（札幌、Ｍ３５）▽やり投げ（７００㌘）　①村上頼宏（釧路、Ｍ５５）▽やり投げ（８００㌘）　①村上頼宏（釧路、Ｍ５５）▽やり投げ（５００㌘）　①広井健一（南幌、Ｍ７５）
　【女子】▽６０㍍　①石川千里（旭川、Ｗ４５―）②千鳥（札幌、Ｗ２４―）③貝守（札幌、Ｗ７５―）▽１００㍍　①石川千里（旭川、Ｗ４５―）②千鳥（札幌、Ｗ２４―）▽２００㍍　①石川千里（旭川、Ｗ４５―）②千鳥（札幌、Ｗ２４―）
▽円盤投げ　①宮本幸江（札幌、Ｗ５０―）②高橋（室蘭、Ｗ５５―）
▽砲丸投げ　①宮本幸江（札幌、Ｗ５０―）②高橋（室蘭、Ｗ５５―）
▽ハンマー投げ　①高橋幸（室蘭、Ｗ５５―）