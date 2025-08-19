◇中学生▽リカーブ６０㍍ ①佐伯怜哉（幕別札内）▽同３０㍍ ①酒井春人（帯広南町）②木村（札幌新琴似）③工藤（札幌柏）④米田（札幌新琴似）⑤内舘（旭教大付属）▽コンパウンド３０㍍ ①遠田こより（札幌北陽）

◇小学生▽リカーブ１８㍍ ①倉知豊（札幌山鼻南）②木村（札幌平岡公園）③植田（滝川第二）④井手（札幌円山）⑤秋田（苫小牧錦岡）⑥豊田（札幌南郷）◇小中学生▽同１２㍍①中村咲太郎（帯広清川）②佐伯（幕別札内南）