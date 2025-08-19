　【男子】①桜庭・荒（エレッズ旭川・グランツ）②中尾・佐藤（アスタリスク）③山田・木田（エレッズ旭川）③横山・藤原（ＴＮＴ卓球ラボ・エレッズ旭川）
　【女子】①伊藤・藤沢（花咲クラブ・エレッズ旭川）②伊藤莉・伊藤怜（エレッズ旭川）③清水・但木（ＴＮＴ卓球ラボ）③木下・清杉（旭教大）
　【男女混合】①中田・中田（エレッズ旭川・旭実高）②横山・但木（ＴＮＴ卓球ラボ）③桜庭・藤沢（エレッズ旭川）③入江・清水（旭実高）