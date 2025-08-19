　【男子】◇シングルス▽３部　①山本岳（忠和中）②金子（忠和中）③広瀬（愛宕中）③石田（忠和中）▽４部　①冨田柚貴（忠和中）②杉村（旭川地区バドミントン協会）
　【男女混合】◇ダブルス▽３部　①畠山広仁・畠山暢子（北信濃）▽４部　①佐々木満・梅津昌美（東明クラブ）②寺田・安田（東明クラブ）