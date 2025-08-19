　【男子】▽シングルス　①入江佳輝（旭実）②赤塚（広陵中）③田中（旭実）③坂田（旭実）⑤長田秀（ＴＮＴ卓球ラボ）⑤坂田（翔くんとゆかいな仲間達）⑤中山（旭実）⑤尾野晋（ＴＮＴ卓球ラボ）
　【女子】▽シングルス　①伊藤怜菜（エレッズ旭川）②伊藤莉（エレッズ旭川）③清水（旭実）③但木（ＴＮＴ卓球ラボ）⑤伊達（旭南）⑤但木（旭北）⑤清水（ＴＮＴ卓球ラボ）⑤高橋（中央中）