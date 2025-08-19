【男子】▽１部 ①旅路②あーる３０二軍▽２部 ①ＴＰジョイ②あーる３０三軍▽３部 ①日本製紙②テニス・ラボ▽４部 ①イエローボール②あーる３０四軍▽５部 ①ＨＴＡ②宇治金時
【女子】▽１部 ①ゼブラレディース②サバカンナ▽２部 ①きらめき☆出張中②モカ▽３部 ①ヴェリー・ベリー②エルバッハＴＣ▽４部 ①ＡＭＵ ＯＧ②Ｂｎｎ．ｏｒｅ▽５部 ①クローバー②ウェルテクス
◆テニス 旭川秋季加盟団体対抗大会（１７日・花咲コート）
2025/08/19
