　【男子】▽１部　①旅路②あーる３０二軍▽２部　①ＴＰジョイ②あーる３０三軍▽３部　①日本製紙②テニス・ラボ▽４部　①イエローボール②あーる３０四軍▽５部　①ＨＴＡ②宇治金時
　【女子】▽１部　①ゼブラレディース②サバカンナ▽２部　①きらめき☆出張中②モカ▽３部　①ヴェリー・ベリー②エルバッハＴＣ▽４部　①ＡＭＵ　ＯＧ②Ｂｎｎ．ｏｒｅ▽５部　①クローバー②ウェルテクス