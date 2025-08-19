【男子】▽一般 ①高木柊弥・望月友輔（宮の森ＳＣ）②沢田・丹野（日本製紙・あんこぼーる）③向井地・平譯（宮の森ＳＣ）③大西・村田（スウィング！スウィング！・ＭＭＴＣ）▽４５歳以上 ①下崎進・榊原敬三（テニス・ラボ）②竹内・小林（スウィング！スウィング！）③今田・高橋（あーる３０・スウィング！スウィング！）③定永・佐藤（ＲＳ・花咲ＴＣ）

【女子】▽一般 ①寺林詩織・坪崎来実（ゼブラ）②高島・菅原（宮の森ＳＣ・ゼブラ）③上村・松浦（宮の森ＳＣ）③高沢・浜辺（ゼブラ・宮の森Ｃ）▽４５歳以上 ①加藤綾・長橋美喜（ＤＺＴＢＮ・ＴＰジョイ）②小松田・吉川（ＴＰジョイ・カムイの盛）③松山・松浦（ダッフィー・ＤＺＴＢＮ）③森・高山（エルバッハ・ネクサス）