　▽１回戦　六合・啓北９―２忠和、広陵１４―８永山南・永山、春光台７―３明星、神楽・神居８―１光陽・東陽、東明８―１東光、愛宕・旭川８―１中央、旭教大付属１０―３北門▽２回戦　緑が丘７―５六合・啓北、春光台６―１広陵、東明６―３神楽・神居、旭教大付属１１―８愛宕・旭川