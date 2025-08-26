　【男子】◇個人▽高校　①桑原基次（旭農Ａ）
②福平（旭実Ｂ）③渋谷（旭農Ａ）④舟根（旭実
Ｂ）⑤小森（旭南Ａ）⑥幅中（旭南Ｂ）▽一般　
①東哲夫（美瑛）②奥山（旭川Ｂ）③盛永（美瑛
）④津川（旭川Ａ）⑤桜井（旭川Ａ）⑥手塚（旭
教大Ｄ）◇団体▽高校　①旭農Ａ②旭実Ｂ③旭実

　【女子】◇個人▽高校　①小森穂香（旭農Ｄ）
②須田（旭商Ｂ）③蔦原（旭南Ｃ）④下田（旭農
Ｃ）⑤笠間（旭南Ｅ）⑥近藤（旭藤星Ａ）▽一般
　①原かおり（弓魂会）②田村（弓魂会）③西股
（梓会）④山崎（旭教大Ｃ）⑤曳地（弓魂会）⑥
舘岡（士別）◇団体▽高校　①旭農Ｃ②旭南Ｄ③
旭農Ｄ④
　【男女混合】◇団体▽一般　①弓魂会②美瑛③
士別
　◇射道奨励賞▽高校男子　舟根英汰（旭実）▽
同女子　蔦原有那（旭南）▽一般男子　堀本和彦
▽同女子　岡田里美
　◇最優秀新人賞（高校生対象）　桑原基次（旭
農）