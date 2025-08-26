【男子】◇個人▽高校 ①桑原基次（旭農Ａ）

②福平（旭実Ｂ）③渋谷（旭農Ａ）④舟根（旭実

Ｂ）⑤小森（旭南Ａ）⑥幅中（旭南Ｂ）▽一般

①東哲夫（美瑛）②奥山（旭川Ｂ）③盛永（美瑛

）④津川（旭川Ａ）⑤桜井（旭川Ａ）⑥手塚（旭

教大Ｄ）◇団体▽高校 ①旭農Ａ②旭実Ｂ③旭実

Ａ

【女子】◇個人▽高校 ①小森穂香（旭農Ｄ）

②須田（旭商Ｂ）③蔦原（旭南Ｃ）④下田（旭農

Ｃ）⑤笠間（旭南Ｅ）⑥近藤（旭藤星Ａ）▽一般

①原かおり（弓魂会）②田村（弓魂会）③西股

（梓会）④山崎（旭教大Ｃ）⑤曳地（弓魂会）⑥

舘岡（士別）◇団体▽高校 ①旭農Ｃ②旭南Ｄ③

旭農Ｄ④

【男女混合】◇団体▽一般 ①弓魂会②美瑛③

士別

◇射道奨励賞▽高校男子 舟根英汰（旭実）▽

同女子 蔦原有那（旭南）▽一般男子 堀本和彦

▽同女子 岡田里美

◇最優秀新人賞（高校生対象） 桑原基次（旭

農）