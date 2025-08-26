【男子】◇個人▽高校 ①桑原基次（旭農Ａ）
②福平（旭実Ｂ）③渋谷（旭農Ａ）④舟根（旭実
Ｂ）⑤小森（旭南Ａ）⑥幅中（旭南Ｂ）▽一般
①東哲夫（美瑛）②奥山（旭川Ｂ）③盛永（美瑛
）④津川（旭川Ａ）⑤桜井（旭川Ａ）⑥手塚（旭
教大Ｄ）◇団体▽高校 ①旭農Ａ②旭実Ｂ③旭実
Ａ
【女子】◇個人▽高校 ①小森穂香（旭農Ｄ）
②須田（旭商Ｂ）③蔦原（旭南Ｃ）④下田（旭農
Ｃ）⑤笠間（旭南Ｅ）⑥近藤（旭藤星Ａ）▽一般
①原かおり（弓魂会）②田村（弓魂会）③西股
（梓会）④山崎（旭教大Ｃ）⑤曳地（弓魂会）⑥
舘岡（士別）◇団体▽高校 ①旭農Ｃ②旭南Ｄ③
旭農Ｄ④
【男女混合】◇団体▽一般 ①弓魂会②美瑛③
士別
◇射道奨励賞▽高校男子 舟根英汰（旭実）▽
同女子 蔦原有那（旭南）▽一般男子 堀本和彦
▽同女子 岡田里美
◇最優秀新人賞（高校生対象） 桑原基次（旭
農）
◆弓道 第４６回旭川夏季大会（１１日・東光公 園武道館）
2025/08/26
【男子】◇個人▽高校 ①桑原基次（旭農Ａ）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 第５２回旭川平和ライオンズクラブ旗争奪少年大会（２３、２４日・当麻球場ほか）
- ◆軟式野球 高木スポーツ旗争奪中学校新人戦大会（２４日・鷹栖球場）
- ◆サッカー Ｕ１０北北海道大会旭川地区予選（２３、２４日・東川ゆめ公園ほか）
- ◆サッカー 第１０４回全国高校選手権旭川地区予選（２３、２４日・リアルター夢りんご東光公園球技場）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１６回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（１７、１８日・リアルター夢りんご東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー 第１７回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３２回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪大会（１８日・忠和公園多目的広場ほか）
- ◆陸上競技 第３４回旭川ジュニア選手権大会（２３、２４日・花咲陸上競技場）
- ◆陸上競技 第４１回高体連旭川支部秋季大会（２３、２４日・花咲陸上競技場）
- ◆ソフトテニス 第５５回北海道高校新人選手権大会旭川地区予選会（２３、２４日・花咲コート）
- ◆テニス ソニー生命カップ第４７回全国レディース大会第３６回旭川地区予選（２０日・花咲コート）
- ◆バレーボール ミカサカップ兼第４７回旭川小学生大会（２３日・東川小体育館）
- ◆ミニバレーボール 第３８回旭川交歓大会（２４日・鷹栖町総合体育館）
- ◆バレーボール ミカサ杯争奪大会一般９人制（２４日・比布町体育館）
- ◆柔道 第４６回旭川柔道連盟会長旗争奪大会
- ◆弓道 第４６回旭川夏季大会（１１日・東光公 園武道館）