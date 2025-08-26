第１６回旭川市少年少女大会（２４日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）

【男女混合】◇団体▽小学生低学年 ①北柔会道場Ａ②末広北柔道場Ｂ③末広北柔道場Ａ▽同高学年 ①末広北柔道場Ｂ②北柔会道場Ａ③旭川龍谷柔道クラブＡ

◇個人▽幼児 ①前田莉々奈（龍谷）②熊谷（末広北）③大橋（龍谷）③福井（中央）▽小学生１年 ①竹田璃生（中央）②藤渡（中央）③石塚（末広北）③柳嶋（渡辺）▽同２年 ①藤田啓利（北柔会）②佐藤（北柔会）③喜多（北柔会）③横山（北柔会）▽同３年 ①福井一登（北柔会）②熊谷（末広北）③小野（渡辺）③石塚（末広北）▽同４年 ①藤田隆人（北柔会）②菅原（北柔会）③坂本（渡辺）③藤田（渡辺）▽同５年 ①大串月耶（末広北）②山本（末広北）③中尾（渡辺）③中田（龍谷）▽同６年 ①石塚叶虎（末広北）②坂本（渡辺）③福士（末広北）③鎌田（龍谷）