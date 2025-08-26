　【男子】▽ダブルス　①沖中瑛太・西原蒼太（旭実）②高橋・杉林（旭実）③古屋・岩崎（旭工）③高本・小林（旭実）▽シングルス　①沖中瑛太（旭実）②高橋（旭実）③川上（旭実）③大村（旭実）
　【女子】▽ダブルス　①斉藤香恋・西木戸心（旭明成）②佐藤あ・佐藤杏（旭実）③井沢・黒谷（旭東）③橘内・佐藤（旭実）▽シングルス　①橘内美心（旭実）②水口（旭商）③佐藤あ（旭実）③斉藤（旭明成）