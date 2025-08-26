【男子】 ▽１００㍍ ①毛内 宙（旭龍谷）②藤矢（旭志峯）③高田（旭志峯）▽２００㍍ ①藤矢拓馬（旭志峯）②吉田（旭龍谷）③対馬（旭龍谷）▽４００㍍ ①三好輝空（旭志峯）②菅原（旭志峯）③村瀬（旭北）▽８００㍍ ①森誠樹（旭北）②江花（旭東）③古賀（旭志峯）▽１５００㍍ ①森誠樹（旭北）②遠藤（東川）③村上（旭工）▽５０００㍍ ①山内健瑠（旭東）②村上（旭工）③中村（旭西）▽５０００㍍ ①山内健瑠（旭東）②村上（旭工）③中村（旭西）▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（旭志峯）②田中（旭東）③桜田（旭北）▽４００㍍障害 ①菅原陽也（旭志峯）②広島（旭東）③伊藤（羽幌）▽３０００㍍障害 ①遠藤一継（東川）②吉田（留萌）③中村（旭西）▽５０００㍍競歩 ①奥山瑛斗（旭北）②高田（旭東）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭志峯③富良野▽１６００㍍リレー ①旭龍谷②旭志峯③旭北▽走り高跳び ①蛯名優斗（羽幌）②畠山（旭東）▽棒高跳び ①半沢環汰（旭龍谷）▽走り幅跳び ①鎌田亜津煌（旭龍谷）②三上（富良野）③日比生（旭北）▽三段跳び ①福士颯太（羽幌）②日比生（旭北）③加藤（旭志峯）▽砲丸投げ ①西村陽生（上川）②沼岡（旭工）③西尾（上川）▽円盤投げ ①平間礼斗（旭志峯）②中野（留萌）③古賀（旭北）▽ハンマー投げ ①平間礼斗（旭志峯）②中野（留萌）③山田（旭工）
▽やり投げ ①江花翔太（旭東）②花井（羽幌）③西村（上川）
【女子】▽１００㍍ ①河本由愛（旭志峯）②田村（旭志峯）③遊佐（旭龍谷）▽２００㍍ ①河本由愛（旭志峯）②藤原（旭志峯）③赤沼（旭龍谷）▽４００㍍ ①猪股結菜（旭龍谷）②菊地（旭志峯）③赤沼（旭龍谷）▽８００㍍ ①鳴海詩音（旭龍谷）②菊地（旭志峯）③篠田（旭龍谷）▽１５００㍍ ①久保柑奈（旭龍谷）②山川（富良野）③細川（旭龍谷）▽３０００㍍ ①朝倉萌衣（旭龍谷）②大西（旭龍谷）③山川（富良野）▽１００㍍障害 ①田村実夢（旭志峯）②村上（旭西）③山内（旭志峯）▽４００㍍障害 ①藤原美結（旭志峯）②菅（旭東）③金住（旭志峯）▽４００㍍リレー ①旭志峯②旭龍谷③旭北▽１６００㍍リレー ①旭志峯②旭龍谷③旭西▽走り高跳び ①佐藤希乃羽（旭志峯）②川初（旭志峯）③太田（旭北）▽棒高跳び ①森下心咲（旭東）▽走り幅跳び ①塚越美琶（旭龍谷）５㍍５５＝大会新②新宅（旭志峯）③川嶋（旭龍谷）▽三段跳び ①加藤星桜（旭志峯）②茂利（旭北）③三好（旭北）▽砲丸投げ ①松本望生（旭志峯）②田中（旭明成）③佐藤（旭西）▽円盤投げ ①松本望生（旭志峯）②丹羽（旭志峯）③阿部（留萌）▽ハンマー投げ ①阿部美波（留萌）②南部（羽幌）▽やり投げ ①丹羽咲空（旭志峯）②小原（旭東）③村山（旭龍谷）
◆陸上競技 第４１回高体連旭川支部秋季大会（２３、２４日・花咲陸上競技場）
2025/08/26
【男子】 ▽１００㍍ ①毛内 宙（旭龍谷）②藤矢（旭志峯）③高田（旭志峯）▽２００㍍ ①藤矢拓馬（旭志峯）②吉田（旭龍谷）③対馬（旭龍谷）▽４００㍍ ①三好輝空（旭志峯）②菅原（旭志峯）③村瀬（旭北）▽８００㍍ ①森誠樹（旭北）②江花（旭東）③古賀（旭志峯）▽１５００㍍ ①森誠樹（旭北）②遠藤（東川）③村上（旭工）▽５０００㍍ ①山内健瑠（旭東）②村上（旭工）③中村（旭西）▽５０００㍍ ①山内健瑠（旭東）②村上（旭工）③中村（旭西）▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（旭志峯）②田中（旭東）③桜田（旭北）▽４００㍍障害 ①菅原陽也（旭志峯）②広島（旭東）③伊藤（羽幌）▽３０００㍍障害 ①遠藤一継（東川）②吉田（留萌）③中村（旭西）▽５０００㍍競歩 ①奥山瑛斗（旭北）②高田（旭東）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭志峯③富良野▽１６００㍍リレー ①旭龍谷②旭志峯③旭北▽走り高跳び ①蛯名優斗（羽幌）②畠山（旭東）▽棒高跳び ①半沢環汰（旭龍谷）▽走り幅跳び ①鎌田亜津煌（旭龍谷）②三上（富良野）③日比生（旭北）▽三段跳び ①福士颯太（羽幌）②日比生（旭北）③加藤（旭志峯）▽砲丸投げ ①西村陽生（上川）②沼岡（旭工）③西尾（上川）▽円盤投げ ①平間礼斗（旭志峯）②中野（留萌）③古賀（旭北）▽ハンマー投げ ①平間礼斗（旭志峯）②中野（留萌）③山田（旭工）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 第５２回旭川平和ライオンズクラブ旗争奪少年大会（２３、２４日・当麻球場ほか）
- ◆軟式野球 高木スポーツ旗争奪中学校新人戦大会（２４日・鷹栖球場）
- ◆サッカー Ｕ１０北北海道大会旭川地区予選（２３、２４日・東川ゆめ公園ほか）
- ◆サッカー 第１０４回全国高校選手権旭川地区予選（２３、２４日・リアルター夢りんご東光公園球技場）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１６回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（１７、１８日・リアルター夢りんご東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー 第１７回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３２回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪大会（１８日・忠和公園多目的広場ほか）
- ◆陸上競技 第３４回旭川ジュニア選手権大会（２３、２４日・花咲陸上競技場）
- ◆陸上競技 第４１回高体連旭川支部秋季大会（２３、２４日・花咲陸上競技場）
- ◆ソフトテニス 第５５回北海道高校新人選手権大会旭川地区予選会（２３、２４日・花咲コート）
- ◆テニス ソニー生命カップ第４７回全国レディース大会第３６回旭川地区予選（２０日・花咲コート）
- ◆バレーボール ミカサカップ兼第４７回旭川小学生大会（２３日・東川小体育館）
- ◆ミニバレーボール 第３８回旭川交歓大会（２４日・鷹栖町総合体育館）
- ◆バレーボール ミカサ杯争奪大会一般９人制（２４日・比布町体育館）
- ◆柔道 第４６回旭川柔道連盟会長旗争奪大会
- ◆弓道 第４６回旭川夏季大会（１１日・東光公 園武道館）