【男子】◇小学生▽１００㍍ ①白取諒馬（龍谷ＡＣ）②大月（龍谷ＡＣ）③成岡（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①佐々木悠成（留萌ＡＣ）②平川（龍谷ＡＣ）③遠藤（神居東陸上少年団）▽１５００㍍ ①長浜陸（龍谷ＡＣ）②広田（龍谷ＡＣ）③小野寺（枝幸陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ―Ａ②留萌ＡＣ③龍谷ＡＣ―Ｂ▽走り高跳び ①谷湊介（龍谷ＡＣ）②寺田（龍谷ＡＣ）▽走り幅跳び ①木村楓（留萌ＡＣ）②伊藤（なよろＪＡＣ）③大平（留萌ＡＣ）▽砲丸投げ ①長浜陸（龍谷ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①木村楓（留萌ＡＣ）②大平（留萌ＡＣ）③伊藤（なよろＪＡＣ）

◇中学生▽１年１００㍍ ①佐々木亮介（永山）②大辻（龍谷ＡＣ）③松島（神居東）▽２年１００㍍ ①堀畑磨雄（旭川ＡＣ）②小野寺（広陵）③野村（上富良野）▽３年１００㍍ ①吉田椋葵（上富良野）②伊藤（旭川ＡＣ）③鈴木（上川）▽２００㍍ ①堀畑磨雄（旭川ＡＣ）②小野寺（広陵）③中山（龍谷ＡＣ）▽４００㍍ ①広田陽仁（龍谷ＡＣ）②吉原（東神楽）③菅原（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①磯谷尚汰（旭川ＡＣ）②広田（龍谷ＡＣ）③黒木（富良野東）▽１５００㍍ ①佐藤颯音（東神楽）②大杉（上富良野）③中村（士別朝日）▽３０００㍍ ①佐藤颯音（東神楽）②大杉（上富良野）③塚越（神居東）▽３年３０００㍍ ①莅戸快翔（神居東）②田代（東明）③二階堂（東神楽）▽１年１００㍍障害 ①藤原勇仁（神居東）②松坂（留萌）③中藤（留萌）▽１１０㍍障害 ①清水嶺王（上富良野）②海鉾（東鷹栖）③氏原（留萌）▽１１０㍍ジュニア障害 ①村上雄琉（神居東）②上香（緑が丘）③北井（富良野東）▽４００㍍リレー ①永山②上富良野③旭川ＡＣ▽走り高跳び ①成田翼輝（神居東）②布施（東鷹栖）③黒沢（東神楽）▽３年走り高跳び ①広川湊（上富良野）②田村（東神楽）▽棒高跳び ①浅川煌雪（広陵）▽走り幅跳び ①平井琉輝（羽幌）②加藤（東鷹栖）③伊藤（広陵）▽３年走り幅跳び ①阿部匠真（上川）②鈴木（上川）③並河（神居東）▽砲丸投げ ①藤田一颯（緑が丘）②高橋（上富良野）③小野田（緑が丘）▽３年砲丸投げ ①篠田賢佑（神居東）②浜田（士別朝日）③高松（上富良野）▽円盤投げ ①浜田健太郎（士別朝日）②寺山（旭川ＡＣ）③篠田（神居東）▽ジャベリックスロー ①中井大地（上川）②成田（神居東）③堀（旭川ＡＣ）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①井上愛（士別）②荒木（旭川ＡＣ）③久守（東光スポーツ少年団）▽８００㍍ ①岡田心恵（枝幸陸上クラブ）②中山（士別ＸＣ）③大内（龍谷ＡＣ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ②枝幸陸上クラブ③龍谷ＡＣ▽走り幅跳び ①荒木和音（旭川ＡＣ）②山田（なよろＪＡＣ）③岡田（枝幸陸上クラブ）▽ジャベリックボール投げ ①上杏瑠（枝幸陸上クラブ）②田中（神居東陸上少年団）③牧野（なよろＪＡＣ）

◇中学生▽１年１００㍍ ①久保里亜那（龍谷ＡＣ）②中村（緑が丘）③高貝（士別ＡＣ）▽２年１００㍍ ①金井くるみ（龍谷ＡＣ）②吉田（なよろＪＡＣ）③佐藤（緑が丘）▽３年１００㍍ ①大月美優（龍谷ＡＣ）②山崎（龍谷ＡＣ）③山崎（緑が丘）▽２００㍍ ①久保里亜那（龍谷ＡＣ）②中村（緑が丘）③高貝（士別ＡＣ）▽８００㍍ ①石川葉織（ＴＲＣ）②越野（神居東）③斉藤（ＴＲＣ）▽１５００㍍ ①石川葉織（ＴＲＣ）②高橋（旭川ＡＣ）③越野（神居東）▽３０００㍍ ①高橋邑亜（旭川ＡＣ）②桝本（緑が丘）▽１００㍍障害 ①近藤栞奈（留萌）②高橋（旭川ＡＣ）③佐藤（上富良野）▽４００㍍リレー ①緑が丘Ａ②神居東③緑が丘Ｂ▽走り高跳び ①山下華穂（龍谷ＡＣ）②柳田（緑が丘）③八木（緑が丘）▽３年走り高跳び ①石黒慧（ふらのジュニア陸上クラブ）②立花（なよろＪＡＣ）③宮下（旭川ＡＣ）▽走り幅跳び ①石田迦子（龍谷ＡＣ）５㍍１７＝大会新②宮崎（神居東）③佐藤（龍谷ＡＣ）▽３年走り幅跳び ①鈴木淳那（士別ＡＣ）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②川和（中川）③田中（神居東）▽１００㍍ユース障害 ①大月美優（龍谷ＡＣ）②広田（士別ＡＣ）