▽準決勝 春光台６―５緑が丘、旭教大付属７―３東明▽決勝 春光台６―４旭教大付属

◇個人賞▽最優秀選手賞 林晃（春光台）▽優秀選手賞 高橋和馬（春光台）、斎藤誓（旭教大付属）▽敢闘賞、杉野瑠己（緑が丘）、多田龍斗（東明）▽高木スポーツ賞 上出圭悟（旭教大付属）、上出凰太（緑が丘）、田辺颯大（東明）