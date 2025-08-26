▽１回戦 比布・上川大雪合同５―３東聖、永山南９―３永山中央、西御料地２―１神楽、旭稜１１―５当麻、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同１５―０豊岡・東旭川合同、愛別１２―２啓明・東町合同、忠和６―５緑が丘、愛宕東６―５美瑛▽２回戦 永山南５―３比布・上川大雪合同、旭稜１０―０西御料地、愛別７―４陵雲・鷹栖・鷹栖北野、忠和１０―０愛宕東▽準決勝 旭稜７―２永山南、忠和９―２愛別▽決勝 旭稜８―７忠和