　【男子】▽１回戦　旭工２―０旭北、旭明成２―０旭永嶺、旭東２―１旭西、旭実２―０旭南▽準決勝　旭工２―０旭明成、旭実２―０旭東▽決勝　旭工２―０旭実▽３位決定戦　旭東２―１旭明成　
　【女子】▽１回戦　旭永嶺２―０旭農、旭西２―０旭東▽２回戦　旭龍谷２―１旭永嶺、旭藤星２―０旭商、旭南２―１旭北、旭明成２―０旭西▽準決勝　旭龍谷２―０旭藤星、旭明成２―０旭南▽決勝　旭明成２―０旭龍谷▽３位決定戦　旭南２―０旭藤星