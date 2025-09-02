【男子】▽１回戦 旭工２―０旭北、旭明成２―０旭永嶺、旭東２―１旭西、旭実２―０旭南▽準決勝 旭工２―０旭明成、旭実２―０旭東▽決勝 旭工２―０旭実▽３位決定戦 旭東２―１旭明成
【女子】▽１回戦 旭永嶺２―０旭農、旭西２―０旭東▽２回戦 旭龍谷２―１旭永嶺、旭藤星２―０旭商、旭南２―１旭北、旭明成２―０旭西▽準決勝 旭龍谷２―０旭藤星、旭明成２―０旭南▽決勝 旭明成２―０旭龍谷▽３位決定戦 旭南２―０旭藤星
◆バレーボール 旭川協会長杯争奪高校大会（８月３０、３１日・旭永嶺高体育館ほか）
2025/09/02
【男子】▽１回戦 旭工２―０旭北、旭明成２―０旭永嶺、旭東２―１旭西、旭実２―０旭南▽準決勝 旭工２―０旭明成、旭実２―０旭東▽決勝 旭工２―０旭実▽３位決定戦 旭東２―１旭明成
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 全日本少年春季北北海道大会旭川支部予選（８月３０日・当麻球場）
- ◆朝野球 おはよう野球下期大会決勝トーナメント（８月１８、２２、２５日・花咲グラウンドほか）
- ◆朝野球 おはよう野球大会年間王座決定戦（８月２５、２６、２９日・花咲グラウンド）
- ◆サッカー 第１０４回全国高校選手権旭川地区予選（８月３０日・リアルター夢りんご東光公園球技場）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１６回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（２３、２４日・リアルター夢りんご東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー 第１７回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３２回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪大会（８月２４日・リアルター夢りんご東光公園球技場ほか忠和公園多目的広場ほか）
- ◆テニス 会長杯シングルス選手権（８月２４、３１日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第１４回旭川しんきん杯小学生大会（８月３１日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第４４回スポーツハウス杯中学生大会（８月３０日・花咲コート）
- ◆バレーボール ミカサ杯中学校大会（８月３０、３１日・神楽中体育館ほか）
- ◆バレーボール 旭川協会長杯争奪高校大会（８月３０、３１日・旭永嶺高体育館ほか）
- ◆綱引 北海道フェスティバルイン旭川３８・北海道小学生選手権大会（８月３１日・道北アークス大雪アリーナ）＝１位のみ