　【男子】▽１回戦　六合２―０北門、富良野合同２―０永山▽準決勝　レオーネ２―０六合、神楽２―０富良野合同▽決勝　レオーネ２―０神楽
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　旭川２―０六合、北星２―１春光台、永山南２―０神居、緑が丘２―０旭教大付属、アルバライズ２―０東川、東神楽２―０北門、広陵２―０忠和、神楽２―１東明▽２回戦　北星２―１旭川、永山南２―０緑が丘、アルバライズ２―０東神楽、広陵２―０神楽▽準決勝　永山南２―０北星、アルバライズ２―０広陵▽決勝　アルバライズ２―０永山南