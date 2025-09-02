上富良野４―０名寄ＳＣ、アインス０―０ＳＳＳＣ
４５歳以上で男子小林（スウイング！スウイング！）、女子徳丸（宮の森ＳＣ）が優勝
◆サッカー 第１７回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３２回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪大会（８月２４日・リアルター夢りんご東光公園球技場ほか忠和公園多目的広場ほか）
