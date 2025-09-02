　【男子】▽一般　①今井陽貴（ＰＴＴジュニア）②平島（ＨＴＡ）③篠原（スウイング！スウイング！）③石浦（ＴＰジョイ）▽４５歳以上　①小林仁（スウイング！スウイング！）②下崎（テニス・ラボ）③高橋（スウイング！スウイング！）③氏家（あーる３０）
　【女子】▽４５歳以上　①徳丸美枝子（宮の森ＳＣ）②吉田（ＴＰジョイ）③酒井（ＴＰジョイ）③池田（ＴＰジョイ）