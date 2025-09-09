【男子】◇高校▽団体 ①旭農Ａ②旭実Ａ▽個人 ①渋谷澪音（旭農Ａ）②金野（旭永嶺）③桑原（旭農Ａ）④佐治（旭農Ｂ）⑤塚田（旭実）◇一般▽団体 ①富良野沿線②東神楽③旭教大Ｃ▽個人 ①盛永雅之（東神楽）②東（富良野沿線）③桜井（旭川Ａ）④手塚康（旭教大Ｂ）⑤手塚聖（旭教大Ｃ）

【女子】◇高校▽団体 ①旭農Ｄ②旭農Ｅ③旭藤星Ａ▽個人 ①下田蓮夏（旭農Ｄ）②近藤（旭藤星Ａ）③西田（旭農Ｄ）④田中（旭農Ｄ）⑤佐藤（旭農Ｅ）◇一般▽団体 ①旭川Ｃ▽個人 ①藤田綺花（旭教大Ａ）②西股（旭川Ｃ）③石坂（旭川Ｅ）④太田（上富良野）⑤近藤（旭川Ｅ）

◇佐竹杯▽高校 渋谷澪音▽一般 盛永雅之