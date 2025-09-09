…玄制流形…
◇小学生▽無級～９級 ①沢田透和②長谷川③佐藤▽７・８級 ①清水真理②亀屋③福地▽５・６級 ①五十嵐碧斗②亀屋③沢田③村中▽３・４級 ①荒田健斗②宮川③柴田▽２級～初段 ①上野如栞②稲垣③的場◇中学生▽１０級 ①白井颯太郎②白鳥▽３級～初段 ①荻原じゅな②中越③平井③山崎◇高校生 ①荻原魁大②荻原ゆ③佐々木◇一般・シニア ①竹内久美②長峯③奥山③横山
…基本形…
◇小学生▽３・４年 ①荒田健斗②五十嵐③亀屋③柴田▽５・６年 ①上野如栞②稲垣③的場③宮川
…指定形…
◇小学生 ①上野如栞②荒田③稲垣③五十嵐◇中学生 ①中越凜心②荻原③山崎③高橋◇高校生 ①佐々木優弥②荻原ゆ③荻原魁◇一般・シニア ①竹内久美②長峯③三浦③奥山
…組手…
◇小学生▽１年男子 ①亀屋歩夢②佐藤▽３年男子 ①荒田健斗②柴田③４年男女 ①亀屋七音②五十嵐③沢田③福地▽５・６年男女 ①沢田明飛②上野③的場③宮川◇中学生・高校女子 ①荻原ゆあ②荻原じ③中越◇高校・一般男子 ①荻原魁大②佐々木③三浦
◆空手道 第２１回玄制流競技大会（８月３１日・東光公園武道館）
2025/09/09
…玄制流形…
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 道北ブロックチャンピオン大会出場決定戦（８月２９日、９月４日・花咲グラウンド）
- ◆軟式野球 第２３回星野伸之旗争奪少年大会（６、７日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆軟式野球 旭川市中学校新人戦大会（６、７日・六合中グラウンドほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１６回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（８月３０、３１日・花咲球技場ほか）
- ◆サッカー 第１７回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３２回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪大会（８月２７、３１日・リアルター夢りんご東光公園球技場ほか）
- ◆テニス 第４６回北海道高校秋季大会旭川支部予選（８月３０、３１日、９月６日・忠和コート）
- ◆ソフトテニス 秋季加盟団体戦（７日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第５１回ルーセント杯中学選手権大会（６日・花咲コート）
- ◆バレーボール 第２回イエスタ杯北海道小学生大会旭川地区予選（６日・比布町体育館）
- ◆バレーボール ゝ月庵杯クラブ６人制大会（７日・東川小体育館ほか）
- ◆ミニバスケットボール 第４７回旭川地区夏期大会兼第４回こばと杯争奪大会（６、７日・富良野スポーツセンター）
- ◆空手道 第２１回玄制流競技大会（８月３１日・東光公園武道館）
- ◆弓道 第６１回旭川地区選手権大会兼第２２回皇后杯受賞記念佐竹杯争奪大会（７日・市弓道場誠心館）