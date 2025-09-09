…玄制流形…

◇小学生▽無級～９級 ①沢田透和②長谷川③佐藤▽７・８級 ①清水真理②亀屋③福地▽５・６級 ①五十嵐碧斗②亀屋③沢田③村中▽３・４級 ①荒田健斗②宮川③柴田▽２級～初段 ①上野如栞②稲垣③的場◇中学生▽１０級 ①白井颯太郎②白鳥▽３級～初段 ①荻原じゅな②中越③平井③山崎◇高校生 ①荻原魁大②荻原ゆ③佐々木◇一般・シニア ①竹内久美②長峯③奥山③横山

…基本形…

◇小学生▽３・４年 ①荒田健斗②五十嵐③亀屋③柴田▽５・６年 ①上野如栞②稲垣③的場③宮川

…指定形…

◇小学生 ①上野如栞②荒田③稲垣③五十嵐◇中学生 ①中越凜心②荻原③山崎③高橋◇高校生 ①佐々木優弥②荻原ゆ③荻原魁◇一般・シニア ①竹内久美②長峯③三浦③奥山

…組手…

◇小学生▽１年男子 ①亀屋歩夢②佐藤▽３年男子 ①荒田健斗②柴田③４年男女 ①亀屋七音②五十嵐③沢田③福地▽５・６年男女 ①沢田明飛②上野③的場③宮川◇中学生・高校女子 ①荻原ゆあ②荻原じ③中越◇高校・一般男子 ①荻原魁大②佐々木③三浦