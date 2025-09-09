　…玄制流形…
　◇小学生▽無級～９級　①沢田透和②長谷川③佐藤▽７・８級　①清水真理②亀屋③福地▽５・６級　①五十嵐碧斗②亀屋③沢田③村中▽３・４級　①荒田健斗②宮川③柴田▽２級～初段　①上野如栞②稲垣③的場◇中学生▽１０級　①白井颯太郎②白鳥▽３級～初段　①荻原じゅな②中越③平井③山崎◇高校生　①荻原魁大②荻原ゆ③佐々木◇一般・シニア　①竹内久美②長峯③奥山③横山
　…基本形…
　◇小学生▽３・４年　①荒田健斗②五十嵐③亀屋③柴田▽５・６年　①上野如栞②稲垣③的場③宮川
　…指定形…
　◇小学生　①上野如栞②荒田③稲垣③五十嵐◇中学生　①中越凜心②荻原③山崎③高橋◇高校生　①佐々木優弥②荻原ゆ③荻原魁◇一般・シニア　①竹内久美②長峯③三浦③奥山
　…組手…
　◇小学生▽１年男子　①亀屋歩夢②佐藤▽３年男子　①荒田健斗②柴田③４年男女　①亀屋七音②五十嵐③沢田③福地▽５・６年男女　①沢田明飛②上野③的場③宮川◇中学生・高校女子　①荻原ゆあ②荻原じ③中越◇高校・一般男子　①荻原魁大②佐々木③三浦