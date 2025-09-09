【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦 美瑛３４―２１愛宕、当麻５６―４９西御料地、陵雲４７―２９永山南、神居東４０―１３忠和▽準決勝 美瑛４０―２８当麻、陵雲３０―２６神居東▽決勝 美瑛４８―４４陵雲▽最優秀選手 畑中翼（美瑛）

【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 美瑛５０―１８千代田、東神楽４０―１６中富良野、神居東３２―２８上富良野、当麻３０―１６向陵▽準決勝 東神楽３１―１５美瑛、当麻３０―２７神居東▽決勝 東神楽４６―３４当麻▽最優秀選手 猪俣真耶（東神楽）