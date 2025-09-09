【男子】▽決勝 Ｅウイング２―０神楽岡ボーイズ

【女子】▽１回戦 神楽岡ジュニア２―１Ｖスター、東光バレーボール少年団２―０東神楽ブレイブサンダーズ▽２回戦 緑新ジュニア２―１神楽岡ジュニア、旭川ファイヤーズ２―０永南ウエーブ、永小ウイング２―０神居ジュニアペガサス、永山西ラビット２―０東光バレーボール少年団▽準決勝 緑新ジュニア２―１旭川ファイヤーズ、永山西ラビット２―０永小ウイング▽決勝 永山西ラビット２―０緑新ジュニア▽３・４位決定戦 永小ウイング２―１旭川ファイヤーズ

【男女混合】▽決勝 ＳＫＴインパルス２―０ひがしかわジュニア