【男子】▽準々決勝 前田・工藤（旭教大付属）３―０富山・斉藤（北門）、真坂・石田（神居）３―２太田・保科（広陵）、本庄・蓼原（旭教大付属）３―０上西・吉村（東陽）、三谷・鈴木（神楽）３―０杉山・宍戸（旭教大付属）▽準決勝 真坂・石田３―２前田・工藤、本庄・蓼原３―１三谷・鈴木▽決勝 本庄・蓼原３―０真坂・石田
【女子】▽準々決勝 松田・斎藤（旭教大付属）３―０谷地元・桑田（北星）、目黒・秋山（広陵）３―１杉原・岩崎（永山）、荒川・福井（広陵）３―２菊地・東野（旭教大付属）、円山・松山（明星）３―０熊谷・篠嶋（北星）▽準決勝 松田・斎藤３―０目黒・秋山、荒川・福井３―１円山・松山▽決勝 松田・斎藤３―０荒川・福井
◆ソフトテニス 第５１回ルーセント杯中学選手権大会（６日・花咲コート）
2025/09/09
