【男子】◇団体▽１回戦 旭永嶺５―０留萌、旭西３―２旭南、旭東５―０富良野、旭北５―０旭龍谷▽準決勝 旭永嶺３―１旭西、旭北３―１旭東▽決勝 旭北３―０旭永嶺▽３位決定戦 旭西３―１旭東◇ダブルス ①加藤颯太・鉢呂有玖（旭北）②小山・真坂（旭南）③谷口・村岡（旭西）③大森・有田（旭東）◇シングルス ①真坂昂希（旭南）②加藤（旭北）③金子（旭永嶺）③鉢呂（旭北）
【女子】◇団体▽１回戦 旭西４―１旭藤星、旭永嶺５―０旭北▽準決勝 富良野４―１旭西、旭南４―１旭永嶺▽決勝 富良野３―２旭南◇ダブルス ①真鳥桜羽・笹森音羽樺（旭永嶺）②本郷・葭田（富良野）③梅木・寺島（旭南）③飯村・安藤（富良野）◇シングルス ①真鳥桜羽（旭永嶺）②鎌田（旭藤星）③宮崎（旭西）③梅木（旭南）
◆テニス 第４６回北海道高校秋季大会旭川支部予選（８月３０、３１日、９月６日・忠和コート）
2025/09/09
