　【男子】◇団体▽１回戦　旭永嶺５―０留萌、旭西３―２旭南、旭東５―０富良野、旭北５―０旭龍谷▽準決勝　旭永嶺３―１旭西、旭北３―１旭東▽決勝　旭北３―０旭永嶺▽３位決定戦　旭西３―１旭東◇ダブルス　①加藤颯太・鉢呂有玖（旭北）②小山・真坂（旭南）③谷口・村岡（旭西）③大森・有田（旭東）◇シングルス　①真坂昂希（旭南）②加藤（旭北）③金子（旭永嶺）③鉢呂（旭北）
　【女子】◇団体▽１回戦　旭西４―１旭藤星、旭永嶺５―０旭北▽準決勝　富良野４―１旭西、旭南４―１旭永嶺▽決勝　富良野３―２旭南◇ダブルス　①真鳥桜羽・笹森音羽樺（旭永嶺）②本郷・葭田（富良野）③梅木・寺島（旭南）③飯村・安藤（富良野）◇シングルス　①真鳥桜羽（旭永嶺）②鎌田（旭藤星）③宮崎（旭西）③梅木（旭南）