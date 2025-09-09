　【男子】▽Ａ級　①旭実クラブＡ②ＳＴＳ③チーム鳥忠③旭実クラブＢ▽Ｂ級　①Ｍ１・１クラブ②旭教大付属中③大成クラブＢ③北電クラブ▽Ｃ級　①暁クラブＣ②当麻クラブ③暁クラブＤ③永山南中Ｂ
　【女子】▽Ａ級　①ウィズ旭川②大成クラブＡ③リスタート▽Ｂ級　①旭川女子クラブＡ②永山南中・旭川中③のんびりクラブ▽Ｃ級　①富良野ジュニアソフトテニス②旭教大付属中③永山南中③東旭川クラブ