▽１回戦 中央７―６忠和、六合・啓北９―１光陽・東陽、東明６―３広陵、緑が丘８―１永山・永山南、東光４―３明星、北門１１―１０神楽・神居、旭教大付属９―８愛宕・旭川▽２回戦 春光台１３―４中央、東明６―５六合・啓北
◆軟式野球 旭川市中学校新人戦大会（６、７日・六合中グラウンドほか）
2025/09/09
スポーツの記録 最新の記事
