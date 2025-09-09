　▽１回戦　中央７―６忠和、六合・啓北９―１光陽・東陽、東明６―３広陵、緑が丘８―１永山・永山南、東光４―３明星、北門１１―１０神楽・神居、旭教大付属９―８愛宕・旭川▽２回戦　春光台１３―４中央、東明６―５六合・啓北