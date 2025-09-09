▽１回戦 永山南１０―０美瑛、愛別６―５西御料地、東聖７―１共栄、三小・東光・豊岡・東旭川合同１０―０比布・上川大雪、上川大雪９―２春光・北陳合同、永山西１９―１神楽・神居合同、永山中央２１―１東五条▽２回戦 永山南１５―０末広・大有合同、旭稜１１―７千代田、愛別１１―１陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、東聖 不戦勝 緑が丘、新富・春光台・近一・末広北合同１２―１三小・東光・豊岡・東旭川合同、当麻５―４東川大雪、永山西７―３愛宕東、永山中央６―１忠和▽３回戦 永山南１０―０旭稜、東聖１９―４愛別、新富・春光台・近一・末広北合同７―６当麻、永山西７―４永山中央