　【男子】▽Ａ級　①日比泰明（ＨＴＡ）②高木（宮の森ＳＣ）③望月（宮の森ＳＣ）③東（あーる３０）▽Ｂ級　①中山櫂（ＴＰジョイジュニア）②久田（旭龍谷高）③媚山（ＴＰジョイ）③村田（ＭＭＴＣ）▽Ｃ級　①宮崎暉（宮の森ＳＣ）②中嶋（ＴＰジョイジュニア）③小松（宮の森ＳＣ）③佐野（旭龍谷高）▽４５歳以上　①氏家崇志（あーる３０）②西野（ＳＨＴ）③菅（あーる３０）③鈴木（スウイング！スウイング！）
　【女子】▽Ａ級　①上村素敵（宮の森ＳＣ）②鎌田（ＴＰジョイ）③池田（ＡＭＵ・ＯＧ）③加藤（ＡＭＵ・ＯＧ）▽４５歳以上　①松山智津子（ダッフィー）②倉（ダッフィー）③笠原（ヴェリー・ベリー）③伊藤（ゼブラ）