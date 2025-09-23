【男子】▽Ａ級 ①藤木雅友・広富創太（チーム鳥忠）②藤井・岡（大成・クレイズ）③松木海・松木天（旭実クラブ）③及川・北村（大成・Ｍ１・１）▽Ｂ級 ①山口悠真・山崎航駕（旭川中・永山中）②南・浮橋（広陵中）③本庄・藤井（旭教大付属・大成クラブ）③松田・佐藤（神楽中・東明中）▽Ｃ級 ①高橋健一・林伸明（暁クラブ）②木村・井上（旭教大付属）③追立・松山（暁クラブ・東旭川クラブ）③池生・高橋（永山南中）▽Ｄ級 ①東谷謙佑・池田勇雅（富良野ジュニア）

【女子】▽Ａ級 ①伊東礼佳・菊地乃愛（リスタート）②加茂枝・千田（ＳＴＳ）③杉山・加茂彩（ＳＴＳ）③杉林・内藤（ＳＴＳ）▽Ｂ級 ①樋口友絆・松永希亜（永山南中）②円山・松山（明星中）③岡田・渡部（永山南中）③菊池・東野（旭教大付属中）▽Ｃ級 ①前野さくら・阿部愛（富良野ジュニア）②目黒・秋山（広陵中）③沢出・富山（北門中・ＡＳＪ）③塩崎・佐藤（北門中・東光中）▽Ｄ級 ①松山結子・八代紗和（富良野ジュニア）②辻村・郷田（ＡＳＪ）③島田・松本（ＡＳＪ）③篠塚・長崎（ＡＳＪ）