　◇決勝トーナメント▽１回戦　東川ブルー３―１グリンベアボーイズ、ふらの４―０ＳＳＢ、リベルタ１―１（ＰＫ２―１）東川グレー、ビアンコネロＦＣ５―０フォルゴレＦＣ▽準決勝　東川ブルー３―１ふらの、ビアンコネロＦＣ３―１リベルタ▽決勝　東川ブルー４―３ビアンコネロＦＣ