　【男子】▽準々決勝　旭教大付属２―０東光、東陽２―０忠和、北門２―０愛宕、神楽２―０神居▽準決勝　旭教大付属２―０東陽、北門２―０神楽▽決勝　旭教大付属２―１北門
　【女子】▽準々決勝　広陵２―１明星、旭教大付属２―０永山南、北門２―１東光、北星２―１永山▽準決勝　旭教大付属２―１広陵、北星２―０北門▽決勝　旭教大付属２―１北星