　【男子】◇決勝リーグ　旭実３―０旭明成、旭実２―１旭東、旭実３―０旭西、旭東３―０旭明成、旭東２―１旭西、旭明成３―０旭西▽順位　①旭実３勝②旭東２勝１敗③旭明成１勝２敗④旭西３敗
　【女子】◇決勝リーグ　旭実３―０旭東、旭実３―０旭西、旭明成２―１旭実、旭西２―１旭東、旭明成３―０旭東、旭明成３―０旭西▽順位　①旭明成３勝②旭実２勝１敗③旭西１勝２敗④旭東３敗