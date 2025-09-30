　【男子】◇シングルス▽１４歳以下　①佐藤暖真（ＰＲＳＴ）②加藤（テニスパークジョイ）▽１６歳以下　①山根大地（スウィング８９）②中村（旭北） ▽１８歳以下　①中山櫂（テニスパークジョイ）②入江（宮の森ＳＣ旭川）◇ダブルス▽１６歳以下　①山根力・山根大地（スウィング８９）②大西・中村（旭北）▽１８歳以下　①入江直汰・岩田真昊（宮の森ＳＣ旭川）②杉村想・杉村駿（ＨＴＡ）
　【女子】◇シングルス▽１６歳以下　①松山灯子（旭西）②飯尾（旭南）▽１８歳以下　①真鳥桜羽（旭永嶺）②鎌田（旭藤星）◇ダブルス▽１６歳以下　①西井小雪・片山星蘭（札幌東陵・ポラリステニスチーム）②千葉・飯尾（旭南）▽１８歳以下　①鎌田珠莉・鎌田真綾（テニスパークジョイ・旭藤星）②笹森・真鳥（旭永嶺）