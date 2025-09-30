【男子】▽一般 ①永井栄・東昌弘（あーる３０）②向井地・奥田（宮の森ＳＣ・フリー）③栃内・村田（ＭＭＴＣ）③氏家・川口（あーる３０・ワンピース）▽４５歳以上 ①千葉展義・榊原敬三（テニス・ラボ）②下崎・猪口（テニス・ラボ・あーる３０）③二瓶・白戸（ワンピース・Ｆｅａｉｎ）

【女子】▽一般 ①高島徳容・浜辺奈緒（宮の森ＳＣ）②上村・高沢（宮の森ＳＣ）③長野・瀧野（Ｗ）③田中・下井（旭西高）▽４５歳以上 ①加藤綾・長橋美喜（ＤＺＴＢＮ・Ｔ・Ｐジョイ）②栗田・菅原（ネクサス・ゼブラ）③伊藤・小野（ゼブラ・モカ）③笠原・今田（ヴェリー・ベリー・モカ）