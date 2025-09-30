▽Ａ級 ①丹代美奈子・長橋美喜②小松田・吉川③石沢・酒向③菅原・臼木▽Ｂ級 ①返町智子・岩瀬輝美②深谷・吉田③川里・木原③渡辺・石川▽Ｃ級 ①浅川里美・蛇岩利恵②高山・宇高③工藤・竹浪③園田・岡田▽Ｄ級 ①阿部美佳・池生里恵②池生千・西崎③村岡・中山③鈴木・韮沢
◆テニス 第２８回旭川女子連秋季大会（９月１８日・花咲コート）
2025/09/30
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 新日本スポーツ連盟第５９回全国大会（９月２０、２１日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆軟式野球 第４０回旭川東北ロータリークラブ旗争奪中学校大会（９月２３日・永山南中グラウンド）
- ◆軟式野球 市民体育大会（９月２７、２８日・鷹栖球場ほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１６回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（１３、１４、２０、２１日・リアルター夢りんご東光球技場ほか）
- ◆サッカー 第１７回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３２回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪大会（１３、２０、２１日・リアルター夢りんご東光公園球技場ほか）
- ◆テニス 秋季ダブルス大会（９月２８日・花咲コート）
- ◆テニス 第２８回旭川女子連秋季大会（９月１８日・花咲コート）
- ◆テニス 第６回ダブルス大会（９月２１日・花咲コート）
- ◆テニス 秋季ジュニアオープントーナメント（９月２０、２３日・忠和コート）
- ◆ソフトテニス 第５５回全日本高校団体選抜大会旭川支部予選会（９月２１、２２日・花咲コート）