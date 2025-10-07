【男女混合】◇団体 ①北柔会道場Ａ②末広北柔道場Ａ③旭川龍谷クラブＡ③永柔会渡辺道場Ａ◇個人▽幼児 ①熊谷城玖（末広北）②牧野（旭川中央）③熊谷（龍谷）③前田（龍谷）

【男子】◇個人▽小学生１年 ①竹田璃生（旭川中央）②柳嶋（永柔会）③赤井（旭川中央）③藤渡（旭川中央）▽同２年 ①藤田啓利（北柔会）②横山（北柔会）③城（東旭川）③砂金（旭川中央）▽同３年 ①福井一登（北柔会）②熊谷（末広北）③石塚（末広北）③大橋（龍谷）▽同４年 ①石坂勇人（北柔会）②藤田（北柔会）③坂本（永柔会）③大橋（龍谷）▽同５年 ①山本天馬（末広北）②高崎（北柔会）③斎藤（旭川中央）③杉田（東旭川）▽同６年 ①坂本大晃（永柔会）②石塚（末広北）③鎌田（龍谷）

【女子】▽小学生１・２年 ①佐藤恵奈（北柔会）②福井（北柔会）③福士（末広北）▽同３・４年 ①菅原ゆうか（北柔会）②川村（旭川中央）③錦川（旭川中央）▽同５・６年 ①大串月耶（末広北）②中尾（永柔会）③是沢（龍谷）