▽１部 木村海斗（ＴＣけんぶち）▽２部 畦池将史（個人）▽３部 山口航平（にしきまち通り卓球場）▽４部 林川京太郎（紋興ＴＴＣ）▽５部 小林弘人（沼ノ端クラブ）▽６部 山沢佳浩（富良野ＳＣ）▽７部 長田秀樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽８部 尾野晋太朗（ＴＮＴ卓球ラボ）▽９部 西木信裕（キレンジャク）▽１０部 名古屋雪乃（エンジョイ）▽１１部 宝田庄十郎（たかす卓球クラブ）▽１２部 刈谷直幸（ＴｒｉＰＰ）▽１３部 上西貢生（キレンジャク）▽１４部 三好愁翔（富良野ＳＣ）▽１５部 木村有亜（ＴＣけんぶち）▽１６部 加藤充（紋興ＴＴＣ）▽１７部 矢作亮（グッドスピード）▽１８部 門脇湊花（チームキヨスギ）▽１９部 浜頭梨音（東神楽卓球クラブ）▽２０部 加藤空（紋別中）▽２１部 高木和彦（チーム・リアン）▽２２部 伊藤春翔（チームキヨスギ）▽２３部 中田海和（にしきまち通り卓球場）▽２４部 渡辺万紀（あすなろクラブ）▽２５部 善正裕之（名寄卓球協会）▽２６部 石田駿（富良野布部ＳＣ）▽２７部 三浦愛菜（ウイナーズ）▽２８部 鈴木勝幸（フリーダム）▽２９部 阿部大洋（スピンオフ）▽３０部 竹口双葉（チームキヨスギ）▽３１部 及川晴葵（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３２部 佐藤勇仁（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３３部 大西来羅（興部中）▽３４部 平吹一輝（やよい卓球クラブ）▽３５部 赤石結奈（チームキヨスギ）▽３６部 安達桃夏（チームキヨスギ）▽３７部 辻翔真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部 山下嘉祥（大成クラブ）▽３９部 押田裕見子（大成クラブ）▽４０部 小原巧（当麻クラブ）▽４１部 谷山俊弘（個人）▽４２部 嶋沢美桜（チームキヨスギ）▽４３部 石黒ほの香（チームキヨスギ）▽４４部 大野七菜（チームキヨスギ）▽４５部 河内歳男（東神楽卓球クラブ）▽４６部 久保明子（大成クラブ）▽４７部 田中学（東神楽卓球クラブ）▽４８部 中川千香子（たかす卓球クラブ）▽４９部 林明日菜（当麻クラブ）▽５０部 大友菜々（当麻クラブ）▽５１部 吉村健（東神楽クラブ）▽５２部 藤原連（東神楽クラブ）▽５３部 佐藤勇碧（グッドスピード）