【男子】▽１回戦 クローバー ８１―７４クラフト、ＭＩＴ７２―４８アパッシュ、中富良野クラブ７６―６８ネイディア、神田クラブ６９―４１ディーンスターク、バインズ９４―６２シルバーオウル
【女子】▽１回戦 旭川ラビッツ５９―４５トラッシュクラブ女子、リンクネクサス２０―０エール
【男女混合】▽１回戦 バス５５―４７リアルＭ
◆バスケットボール 第５０回旭川社会人記念大会（５日・忠和公園体育館）
2025/10/07
【男子】▽１回戦 クローバー ８１―７４クラフト、ＭＩＴ７２―４８アパッシュ、中富良野クラブ７６―６８ネイディア、神田クラブ６９―４１ディーンスターク、バインズ９４―６２シルバーオウル
スポーツの記録 最新の記事
- ◆バスケットボール 第５０回旭川社会人記念大会（５日・忠和公園体育館）
- ◆バレーボール 中学新人戦（４日・北星中体育館ほか）
- ◆卓球 第２２２回旭川春光大会（９月２８日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
- ◆柔道 第３８回旭川平和ライオンズクラブ少年少女大会（５日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆軟式野球 あさひかわ新聞杯争奪小堀千代蔵記念旭川少年チャンピオン大会（４、５日・スタルヒン球場）
- ◆軟式野球 市民体育大会（４日・ぴっぷ球場）
- ◆ソフトテニス 第１４回北海道中学生インドア選手権シングルス大会上川代表決定戦（４日・花咲コート）
- ◆バドミントン 第５１回小学生旭川市民シングルス大会兼道北トロフィー杯（４日・鷹栖町総合体育館）
- ◆陸上競技 第３３回北海道フェスティバル兼道北記録会第５戦（４日・花咲陸上競技場）
- ◆バスケットボール 全国Ｕ１５選手権大会道北ブロック予選（４、５日・当麻スポーツセンター）