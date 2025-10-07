　【男子】▽１回戦　富良野合同２―０永山、六合２―０北門▽準決勝　レオーネ２―０富良野合同、神楽２―０六合▽決勝　レオーネ２―０神楽
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　アルバライズ２―０忠和、神楽２―０旭教大付属、緑が丘２―０旭川、北星２―１愛宕、東川２―１広陵、神居２―１東神楽、六合２―０神居東、永山南２―０東明▽２回戦　アルバライズ２―０神楽、緑が丘２―０北星、神居２―１東川、永山南２―０六合▽準決勝　アルバライズ２―０緑が丘、永山南２―０神居▽決勝　アルバライズ２―１永山南▽第３代表決定戦　緑が丘２―１神居