【男子】▽１回戦 ブルーフラックス６１―２８名寄、広陵５１―３６稚内・稚内東・稚内潮見が丘、上富良野５７―３３留萌港南、当麻・比布中央５２―４８愛宕▽準決勝 ブルーフラックス４８―４１広陵、当麻・比布中央６０―５１上富良野▽決勝 ルーフラックス８９―４１当麻・比布中央

【女子】▽１回戦 忠和１００―２０ＫＯＮＡＮ、当麻５５―５２永山、愛宕６３―５０名寄・名寄東、稚内南・稚内潮見が丘５２―５０上富良野▽準決勝 忠和６７―３２当麻、愛宕５５―４７稚内南・稚内潮見が丘▽決勝 忠和６９―２４愛宕