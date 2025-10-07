　【男子】◇小学生▽１００㍍　①白取諒馬（龍谷ＡＣ）②木村（留萌ＡＣ）③菊池（旭川ＡＣ）▽８００㍍　①佐々木悠成（留萌ＡＣ）②平川（龍谷ＡＣ）③阿部（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍　①長浜陸（龍谷ＡＣ）②白取（龍谷ＡＣ）③井上（なよろＪＡＣ）▽４００㍍リレー　①留萌ＡＣ②神居東陸上少年団Ｂ③神居東陸上少年団Ａ▽走り幅跳び　①木村楓（留萌ＡＣ）②藤原（神居東陸上少年団）③松本（神居東陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ　①大平一翔（留萌ＡＣ）②一宮（神居東陸上少年団）③大滝（旭川ＡＣ）
　◇中学生▽３０００㍍　①佐藤颯音（東神楽）②大杉（上富良野）③浅野（緑が丘）▽砲丸投げ　①藤田一颯（緑が丘）②大木（緑が丘）③高橋（上富良野）▽円盤投げ　①藤田一颯（緑が丘）②寺山（旭川ＡＣ）③大木（緑が丘）
　◇高校・一般▽１００㍍　①森山塁生（旭教大）②毛内（旭龍谷）③保科（旭教大）▽４００㍍　①鎌田亜津煌（旭龍谷）②武田（北翔大）③松家（旭教大）▽１５００㍍　①森誠樹（旭北）②田代（東明中）③太田（旭志峯）▽５０００㍍　①田代奏太（東明中）②吉田（留萌高）③山川（上富良野中）▽４００㍍障害　①池田光来（東海大札幌）②広島（旭東）③大森（佐藤農場ＡＣ）▽４００㍍リレー　①旭龍谷②富良野高③旭東▽走り高跳び　①畠山朋也（旭東）②中村（旭西）③蝦名（羽幌高）▽棒高跳び　①吉村武翔（広陵中）②半沢（旭龍谷）③浅川（広陵中）▽走り幅跳び　①森山塁生（旭教大）②浜島（旭教大）③三上（富良野高）▽砲丸投げ（６・０００㌔）　①佐々木蓮太（雄武高）②手嶋（雄武高）③杉村（富良野高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔）　①根岸慶（旭医大）②寺沢（旭医大）▽円盤投げ（１・７５０㌔）　①中野愛琉（留萌高）②小野（雄武高）③平間（旭志峯）▽円盤投げ（２・０００㌔）　①根岸慶（旭医大）②梶浦（旭医大）③寺沢（旭医大）▽ハンマー投げ　①佐々木蓮太（雄武高）②手嶋（雄武高）③平間（旭志峯）▽やり投げ　①奥山咲斗（雄武高）②野崎（留萌高）③山崎（雄武高）
　【女子】◇小学生▽１００㍍　①荒木和音（旭川ＡＣ）②山田（なよろＪＡＣ）③村田（龍谷ＡＣ）▽８００㍍　①岡田心恵（枝幸陸上クラブ）②大内（龍谷ＡＣ）③中山（士別ＸＣ）▽４００㍍リレー　①旭川ＡＣ②枝幸陸上クラブ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び　①荒木和音（旭川ＡＣ）②岡田（枝幸陸上クラブ）③山田（なよろＪＡＣ）▽ジャベリックボール投げ　①上杏瑠（枝幸陸上クラブ）②阿部（龍谷ＡＣ）③田中（神居東陸上少年団）
　◇中学生▽砲丸投げ　①山中生吹（旭川ＡＣ）②阿部（上川中）
　◇高校・一般▽１００㍍　①石田迦子（龍谷ＡＣ）②田村（旭志峯）③藤原（旭志峯）▽４００㍍　①菊地華恋（旭志峯）②猪股（旭志峯）③細川（旭龍谷）▽１５００㍍　①細川瑠花（旭龍谷）②篠田（旭龍谷）③大西（旭龍谷）▽３０００㍍　①高橋邑亜（旭川ＡＣ）②高橋（旭龍谷）③菱（旭川ＡＣ）▽４００㍍障害　①金住芽咲（旭志峯）②岡本（富良野高）③武田（旭実）▽４００㍍リレー　①旭龍谷②旭北③緑が丘中Ａ
▽走り高跳び　①太田華乃音（旭北）②川初（旭志峯）③山内（旭志峯）▽棒高跳び　①森下心咲（旭東）▽走り幅跳び　①須藤ひなた（旭教大）②塚越（旭龍谷）③茂利（旭北）▽砲丸投げ　①松本望生（旭志峯）②田中（旭明成）③佐藤（旭西）▽円盤投げ　①松本望生（旭志峯）②丹羽（旭志峯）③阿部（留萌高）▽ハンマー投げ　①佐藤陽菜（札幌大）②阿部（留萌高）▽やり投げ　①丹羽咲空（旭志峯）②小原（旭東）③村山（旭龍谷）