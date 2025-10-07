【男子】◇小学生▽１００㍍ ①白取諒馬（龍谷ＡＣ）②木村（留萌ＡＣ）③菊池（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①佐々木悠成（留萌ＡＣ）②平川（龍谷ＡＣ）③阿部（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①長浜陸（龍谷ＡＣ）②白取（龍谷ＡＣ）③井上（なよろＪＡＣ）▽４００㍍リレー ①留萌ＡＣ②神居東陸上少年団Ｂ③神居東陸上少年団Ａ▽走り幅跳び ①木村楓（留萌ＡＣ）②藤原（神居東陸上少年団）③松本（神居東陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ ①大平一翔（留萌ＡＣ）②一宮（神居東陸上少年団）③大滝（旭川ＡＣ）

◇中学生▽３０００㍍ ①佐藤颯音（東神楽）②大杉（上富良野）③浅野（緑が丘）▽砲丸投げ ①藤田一颯（緑が丘）②大木（緑が丘）③高橋（上富良野）▽円盤投げ ①藤田一颯（緑が丘）②寺山（旭川ＡＣ）③大木（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①森山塁生（旭教大）②毛内（旭龍谷）③保科（旭教大）▽４００㍍ ①鎌田亜津煌（旭龍谷）②武田（北翔大）③松家（旭教大）▽１５００㍍ ①森誠樹（旭北）②田代（東明中）③太田（旭志峯）▽５０００㍍ ①田代奏太（東明中）②吉田（留萌高）③山川（上富良野中）▽４００㍍障害 ①池田光来（東海大札幌）②広島（旭東）③大森（佐藤農場ＡＣ）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②富良野高③旭東▽走り高跳び ①畠山朋也（旭東）②中村（旭西）③蝦名（羽幌高）▽棒高跳び ①吉村武翔（広陵中）②半沢（旭龍谷）③浅川（広陵中）▽走り幅跳び ①森山塁生（旭教大）②浜島（旭教大）③三上（富良野高）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①佐々木蓮太（雄武高）②手嶋（雄武高）③杉村（富良野高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①根岸慶（旭医大）②寺沢（旭医大）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①中野愛琉（留萌高）②小野（雄武高）③平間（旭志峯）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①根岸慶（旭医大）②梶浦（旭医大）③寺沢（旭医大）▽ハンマー投げ ①佐々木蓮太（雄武高）②手嶋（雄武高）③平間（旭志峯）▽やり投げ ①奥山咲斗（雄武高）②野崎（留萌高）③山崎（雄武高）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①荒木和音（旭川ＡＣ）②山田（なよろＪＡＣ）③村田（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①岡田心恵（枝幸陸上クラブ）②大内（龍谷ＡＣ）③中山（士別ＸＣ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ②枝幸陸上クラブ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①荒木和音（旭川ＡＣ）②岡田（枝幸陸上クラブ）③山田（なよろＪＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①上杏瑠（枝幸陸上クラブ）②阿部（龍谷ＡＣ）③田中（神居東陸上少年団）

◇中学生▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②阿部（上川中）

◇高校・一般▽１００㍍ ①石田迦子（龍谷ＡＣ）②田村（旭志峯）③藤原（旭志峯）▽４００㍍ ①菊地華恋（旭志峯）②猪股（旭志峯）③細川（旭龍谷）▽１５００㍍ ①細川瑠花（旭龍谷）②篠田（旭龍谷）③大西（旭龍谷）▽３０００㍍ ①高橋邑亜（旭川ＡＣ）②高橋（旭龍谷）③菱（旭川ＡＣ）▽４００㍍障害 ①金住芽咲（旭志峯）②岡本（富良野高）③武田（旭実）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭北③緑が丘中Ａ

▽走り高跳び ①太田華乃音（旭北）②川初（旭志峯）③山内（旭志峯）▽棒高跳び ①森下心咲（旭東）▽走り幅跳び ①須藤ひなた（旭教大）②塚越（旭龍谷）③茂利（旭北）▽砲丸投げ ①松本望生（旭志峯）②田中（旭明成）③佐藤（旭西）▽円盤投げ ①松本望生（旭志峯）②丹羽（旭志峯）③阿部（留萌高）▽ハンマー投げ ①佐藤陽菜（札幌大）②阿部（留萌高）▽やり投げ ①丹羽咲空（旭志峯）②小原（旭東）③村山（旭龍谷）