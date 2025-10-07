【男子】▽準々決勝 前田（旭教大付属）３―１太田（広陵）、駒津（名寄）３―０吉村（東陽）、工藤（旭教大付属）３―２小幡（名寄）、上西（東陽）３―０大泉（比布中央）▽準決勝 駒津３―１前田、工藤３―１上西▽決勝 工藤３―２駒津
【女子】▽準々決勝 松田（旭教大付属）３―１林（名寄東）、勝見萌（比布中央）３―２広富（当麻）、勝見友（比布中央）３―０菊地（当麻）、有田（名寄東）３―１諸井（当麻）▽準決勝 勝見萌３―２松田、有田３―２勝見友▽決勝 有田３―１勝見萌
◆ソフトテニス 第１４回北海道中学生インドア選手権シングルス大会上川代表決定戦（４日・花咲コート）
