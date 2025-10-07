　【男子】▽１・２年　①大塚支葵（鷹栖北野）②長谷川（東栄）③神島（忠和クラブ）▽３年　①近藤理仁（近文）②外川（鷹栖北野）③曽我（東栄）▽４年　①十河泰聖（東光）②高畠（鷹栖北野）③玄（東光）▽５年　①広瀬結都（東神楽ジュニア）②西畑（東神楽ジュニア）③塩崎（鷹栖北野）▽６年　①十河侑聖（東光）②平沼（東光）③山中（鷹栖北野）
　【女子】▽１・２年　①和泉佑奈（鷹栖北野）②長谷川（東栄）③平林（鷹栖北野）▽３年　①吉田夏希（東光）②扇間杏（近二）③内芝（東栄）▽４年　①青嶋莉絵（東光）②吉田（東光）③斉藤（東光）▽５年　①外川陽依（鷹栖北野）②平林（鷹栖北野）③扇間ら（近二）▽６年　①堀真和（東光）②田村（東栄）③園田（鷹栖北野）