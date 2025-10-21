【男女混合】◇小学生▽低学年 ①比布町剣道スポーツ少年団Ａ②東光道場Ａ③陵雲道場Ａ③剣風会Ａ▽高学年 ①比布町剣道スポーツ少年団②陵雲道場③北鎮剣道スポーツ少年団③春光道場◇中学生 ①比布町剣道スポーツ少年団②春光道場③永山西剣道クラブ③東光道場

【男子】◇高校生 ①旭龍谷Ａ②旭龍谷Ｂ③旭永嶺◇一般・大学生 ①旭川刑務所Ｂ②旭医大Ｂ③比布剣道連盟③陵雲道場

【女子】◇高校生・大学生 ①旭医大女子②旭永嶺Ａ③旭龍谷Ｂ③旭龍谷Ａ◇一般 ①高志塾②比布・大町③日曜道場