　【男子】◇団体　①旭川龍谷柔道クラブ②美深柔道スポーツ少年団③末広北柔道場③永山
　◇個人▽経験１年未満Ａリーグ　①岩田拓磨（東光）②大山（永山）③浦上（旭川）▽同Ｂリーグ　①柿崎葵音（東光）②森川（龍谷）③竹永（永山）▽５０㌔級　①小倉大空（美深）②井上（末広北）③佐伯（永山）▽５５㌔級　①浦島蓮（美瑛）②藤原（美瑛）③石坂（北柔会）③山口（永山）▽６０㌔級　①五木田士玄（龍谷）②小山内（龍谷）③堺井（永山）③信岡（美深）③山口（永山）▽６６㌔級　①加藤煌太（美深）②今（永山）③蛯沢（末広北）③横井（龍谷）▽７３㌔級　①鈴木敢大（中央）②尾山（美深）③内山（旭川）③宗像（旭川）▽８１㌔級　①遠藤瞭太（和寒）②錦川（中央）③山口（永山）▽８１㌔超級　①葛西勇生（龍谷）②近野（美深）②遠藤（美深）③高橋（上富良野）
　【女子】◇団体　①北柔会道場②末広北柔道場③永山③富良野柔道スポーツ少年団Ａ
　◇個人▽経験１年未満　①成田華（永山）②杉村（永山）③高石（東光）▽５２㌔級　①杉沢心美（和寒）②大山（永山）③櫛谷（剣淵）③本谷（富良野）▽６３㌔級　①桑辺あかり（北柔会）②福士（末広北）③木村（富良野）③中尾（中央）▽６３㌔超級　①木曽りお（北柔会）②関（北柔会）③森脇（末広北）