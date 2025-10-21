【男子】◇団体 ①旭川龍谷柔道クラブ②美深柔道スポーツ少年団③末広北柔道場③永山

◇個人▽経験１年未満Ａリーグ ①岩田拓磨（東光）②大山（永山）③浦上（旭川）▽同Ｂリーグ ①柿崎葵音（東光）②森川（龍谷）③竹永（永山）▽５０㌔級 ①小倉大空（美深）②井上（末広北）③佐伯（永山）▽５５㌔級 ①浦島蓮（美瑛）②藤原（美瑛）③石坂（北柔会）③山口（永山）▽６０㌔級 ①五木田士玄（龍谷）②小山内（龍谷）③堺井（永山）③信岡（美深）③山口（永山）▽６６㌔級 ①加藤煌太（美深）②今（永山）③蛯沢（末広北）③横井（龍谷）▽７３㌔級 ①鈴木敢大（中央）②尾山（美深）③内山（旭川）③宗像（旭川）▽８１㌔級 ①遠藤瞭太（和寒）②錦川（中央）③山口（永山）▽８１㌔超級 ①葛西勇生（龍谷）②近野（美深）②遠藤（美深）③高橋（上富良野）

【女子】◇団体 ①北柔会道場②末広北柔道場③永山③富良野柔道スポーツ少年団Ａ

◇個人▽経験１年未満 ①成田華（永山）②杉村（永山）③高石（東光）▽５２㌔級 ①杉沢心美（和寒）②大山（永山）③櫛谷（剣淵）③本谷（富良野）▽６３㌔級 ①桑辺あかり（北柔会）②福士（末広北）③木村（富良野）③中尾（中央）▽６３㌔超級 ①木曽りお（北柔会）②関（北柔会）③森脇（末広北）