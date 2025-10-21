【男子】▽１回戦 旭東５９―４０旭藤星、富良野７３―７０旭農、旭明成６９―６７旭永嶺、旭志峯１５９―２５羽幌、旭実１１０―４７旭北、旭西１０９―５８留萌、旭工１１０―５９旭南▽２回戦 旭龍谷７５―５６旭東、旭明成１０５―４９富良野、旭志峯８５―５９旭実、旭工９４―７６旭西▽準決勝 旭龍谷１２４―６５旭明成、旭工７７―６３旭志峯▽決勝 旭龍谷８１―５９旭工▽３位決定戦 旭志峯９１―６３旭明成▽最優秀選手賞 松井聖斗（旭龍谷）

【女子】▽１回戦 旭商８３―６４留萌、旭南５９―３０旭西、旭東８８―４３旭永嶺、旭北７５―３７東川▽２回戦 旭藤星１０８―４０旭商、旭南７０―４１旭実、旭龍谷１２１―５２旭東、旭明成１６４―１４旭北▽準決勝 旭藤星８０―３２旭南、旭明成９６―６５旭龍谷▽決勝 旭明成１０２―４４旭藤星▽３位決定戦 旭龍谷８４―４７旭南▽最優秀選手賞 斉藤優乃（旭明成）