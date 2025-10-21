◇男子▽２回戦 ＭＩＴ２０―０中富良野クラブ、神心会７３―５７神田クラブ、バインズ８５―６６旭川トラッシュクラブＢ
◇シニア▽１回戦 レジスタンス７４―５８キモサベ▽２回戦 ナイツ５４―３７トラクターズ、カミカゼクラブ６７―３４ドンパ、ＢＢＳ７６―５４レジスタンス、アップス７１―７０トラッシュクラブシニア
◆バスケットボール 第５０回旭川社会人記念大会（１２日・当麻スポーツセンター）
2025/10/21
