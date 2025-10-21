　▽１部　①にしきまち通り卓球場Ａ②翔くんとゆかいな仲間達▽２部　①チームグランツＡ②ナガオＳＣ―Ａ▽３部　①アスタリスク旭川Ｂ②旭川市立大Ａ▽４部　①にしきまち通り卓球場Ｂ②富良野ＳＣ▽５部　①旭南高Ａ②卓志クラブＡ▽６部　①旭東高Ａ②ウイナーズＡ▽７部　①エレッズ旭川Ｂ②旭工高Ａ▽８部　①陵雲クラブＡ②旭北高Ｂ▽９部　①キレンジャク②旭西高Ａ▽１０部　①にしきまち通り卓球場Ｃ②たかすクラブＡ▽１１部　①旭西高Ｂ②スピオンオフＣ▽１２部　①旭東高Ｂ②卓志クラブＢ▽１３部　①旭工高Ｂ②あすなろクラブＡ▽１４部　①旭永嶺高Ｂ②愛宕スニーカーＢ▽１５部　①グッドスピードＣ②旭西高Ｃ▽１６部　①旭北高Ｄ②大成クラブＡ▽１７部　①ウイナーズＢ②旭永嶺高Ｃ▽１８部　①エレッズ旭川Ｃ②翔くんとゆかいな仲間達Ｄ▽１９部　①旭西高Ｄ②きさなみ▽２０部　①チームリアンＡ②チームキヨスギＢ▽２１部　①エレッズ旭川Ｄ②卓志クラブＣ▽２２部　①ＴＮＴ卓球ラボ②チャレンジ