▽１部 ①にしきまち通り卓球場Ａ②翔くんとゆかいな仲間達▽２部 ①チームグランツＡ②ナガオＳＣ―Ａ▽３部 ①アスタリスク旭川Ｂ②旭川市立大Ａ▽４部 ①にしきまち通り卓球場Ｂ②富良野ＳＣ▽５部 ①旭南高Ａ②卓志クラブＡ▽６部 ①旭東高Ａ②ウイナーズＡ▽７部 ①エレッズ旭川Ｂ②旭工高Ａ▽８部 ①陵雲クラブＡ②旭北高Ｂ▽９部 ①キレンジャク②旭西高Ａ▽１０部 ①にしきまち通り卓球場Ｃ②たかすクラブＡ▽１１部 ①旭西高Ｂ②スピオンオフＣ▽１２部 ①旭東高Ｂ②卓志クラブＢ▽１３部 ①旭工高Ｂ②あすなろクラブＡ▽１４部 ①旭永嶺高Ｂ②愛宕スニーカーＢ▽１５部 ①グッドスピードＣ②旭西高Ｃ▽１６部 ①旭北高Ｄ②大成クラブＡ▽１７部 ①ウイナーズＢ②旭永嶺高Ｃ▽１８部 ①エレッズ旭川Ｃ②翔くんとゆかいな仲間達Ｄ▽１９部 ①旭西高Ｄ②きさなみ▽２０部 ①チームリアンＡ②チームキヨスギＢ▽２１部 ①エレッズ旭川Ｄ②卓志クラブＣ▽２２部 ①ＴＮＴ卓球ラボ②チャレンジ
◆卓球 第３８回加盟団体オープン大会兼第３８回バタフライカップ争奪大会一般の部（１２日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2025/10/21
スポーツの記録 最新の記事
