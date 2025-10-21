　【男子】▽３年以下　①中山（チームキヨスギ）②岡（ＴＮＴ卓球ラボ）③鈴木（エレッズ旭川）▽４・５年　①門伝（ＴＴ雄武）②清水（ＴＮＴ卓球ラボ）③小敷沢（名寄卓球少年団）▽６年　①長沢（エレッズ旭川）②尾野（ＴＮＴ卓球ラボ）③伊藤（チームキヨスギ）③及川（ＴＮＴ卓球ラボ）
　【女子】▽３年以下　①及川（ＴＮＴ卓球ラボ）②佐藤（ＴＮＴ卓球ラボ）③高松（モンスターズ）▽４年　①中山（チームキヨスギ）②藤井（当麻クラブ）③須田（チームキヨスギ）▽５年　①重原（エレッズ旭川）②桜井（ＴＮＴ卓球ラボ）③小林（ＴＮＴ卓球ラボ）③大友（当麻クラブ）▽６年　①岡（エレッズ旭川）②但木（ＴＮＴ卓球ラボ）③木村（ＴＣけんぶちジュニア）